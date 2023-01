guspini bello ma sterile 

Guspini 0

Orrolese 0

Guspini (4-4-2) : Melis, Piras, Frau, Demontis (31’ pt Cordeddu), Saias, Riep, Fadda, Cordoba, Fanni (26’ st Caferri), Porru (36’ st Angheleddu), Anedda. In panchina Saba, Cannella, Olla, Zucca, Scanu, Pinna. Allenatore Lantieri.

Orrolese (4-4-2) : M. Contu, R. Anedda, S. Mura (13’ st D. Anedda), Atzeni, M. Mura, Casti (7’ pt E. Pisano), Congiu (40’ st M. Pisano), Addis, Leoni (35’ st Tocco), Podda, Melosu. In panchina Casula, A. Contu, Soddu, A. Pisano, Prasciolu. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Note : ammoniti Porru, Cordeddu, Caferri, E. Pisano, M. Mura, R. Anedda. Espulso Fadda.

Guspini. Non è fortunato l’esordio in panchina del nuovo allenatore Marco Lantieri: al Guspini non basta creare una quantità industriale di palle gol per aver ragione dell’Orrolese. Il risultato regge tra mille brividi e gli ospiti guidati da un insuperabile Matteo Mura resistono fino al triplice fischio dell’arbitro.

La delusione

Il miglior Guspini visto quest’anno al Comunale gioca ma non sfonda. A tratti pure bello, sicuramente ordinato ma scarsamente lucido e poco convinto in fase conclusiva. «Sono soddisfatto del gioco ma non del risultato», dichiara con un pizzico di rimpianto Marco Lantieri. «Gara difficile, abbi amo raccolto il massimo», replica Marcialis.

La partita

Lantieri che lascia precauzionalmente in panchina Angheleddu, puntella la difesa con Demontis. Le palle gol fioccano senza soluzione di continuità fin dalle prime battute. Monumentali nei primi 45’ le occasioni di Porru al 1’, il palo di Fanni al 7’, i tentativi di Anedda al 20’ e 43’. La ripresa è un copia e incolla della prima frazione: Fanni al 4’, Caferri al 27’, Anedda al 25’, Cordoba al 37’ e due volte Riep al 35’ e 37’(palo) non riescono a tradurre in gol.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata