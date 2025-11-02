VaiOnline
Al Paules.
03 novembre 2025 alle 00:06

Guspini, basta un pari 

Non batte il Samugheo ma rimane in vetta alla classifica 

Samugheo 0

Guspini 0

Samugheo (3-4-3) : Carta, Fernandez, A. Manca, Diana, Cina, S. Frongia, Erbì (36’ st Pisano), Ma. Fadda (29’ st Demurtas), Frau, M. Frongia, Sardu. In panchina Cabasino, Ginesu, Deias, Marras, Loi, B. Demelas, L. Demelas. Allenatore Ferraro.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Dessì (22’ st Tamburini), Sanna, Chessa, Zedda, Mi. Fadda, Mura, Marcon, Mboup, Marci, Medda. In panchina P. Saba, Porcu, Ruggeri, M. Manca, M. Saba, Vargiu, Pusceddu, Piga. Allenatore Dessì.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Note : ammoniti Fernandez, Cina, Demurtas, Dessì, Marcon e Marci. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 105.

Samugheo. Termina con un pareggio per 0-0 la sfida tra Samugheo e Guspini. Partita piacevole, combattuta e giocata bene da entrambe le squadre nell’arco dei 90’. Per la formazione di casa, allenata da Giorgio Ferraro e matricola del torneo, prosegue il positivo inizio di stagione, che la vede a ridosso della zona playoff. Per i guspinesi un punto importante in chiave classifica: l’undici guidato da Cristian Dessì, infatti, mantiene la testa della graduatoria a quota 22 punti con una lunghezza di vantaggio sul tandem Castiadas-Terralba F. Bellu.

Le occasioni

Tra le azioni della gara sono due, in particolare, quelle da segnalare. Intorno al 10’ è il Samugheo a proporsi con Erbì sulla sinistra, assist per Sardu all’altezza del dischetto di rigore, la punta di casa si fa trovare pronta ma manda la palla alta. Nella ripresa, invece, al 20’, occasione gol ghiotta per gli ospiti: su un lancio in profondità Mboup parte in progressione saltando la retroguardia di casa, una volta giunto sul pallone calcia un pallonetto che scavalca Carta ma termina fuori. Nel prossimo turno il Samugheo andrà a far visita al Selargius, mentre il Guspini ospiterà la Baunese. (g. pa.)

