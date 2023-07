Gusana, un lago di opportunità 

Lago e centro storico: binomio di resistenza allo spopolamento e opportunità di crescita. Gavoi ci crede mettendo in rete le sue eccellenze. Di rilievo gli eventi che animano il borgo in queste settimane. Con le feste religiose di San Giovanni, del Carmelo e Sant’Antioco, non sono mancati il festival delle birre artigianali “BeerBagia” , il “Culture festival” e le rassegne letterarie. Aperti ogni sabato e domenica i musei etnografico e del Fiore sardo.

Il sindaco

Portavoce delle iniziative Salvatore Lai, 77 anni, sindaco del paese, un passato da assessore regionale a turismo ed enti locali: «Stiamo lavorando per diversificare l’offerta turistica, missione ardua ma non impossibile. Vogliamo dimostrare come si possa fare tanto anche nel nostro territorio». E ancora: «Mi sono reso conto che i fondi del Pnrr non bastavano. Ci siamo soffermati anche sugli accordi con i privati, dando a tutti il giusto valore». A spiccare, il progetto “Supra ‘e monte”. Promosso da un imprenditore, prevede la costruzione di una struttura ricettiva di pregio con un centro multiservizi per il lavoro a distanza, percorsi per mountain bike e turismo lento di qualità. «Un progetto da 5 milioni di euro di fondi privati - spiega Lai - attendiamo la Regione per una variante urbanistica».

Dal porticciolo a Sa Itria

Per il paese, che conta già 400 posti letto fra b&b e alberghi, dalla prossima primavera anche l’affido del camping di Gusana. «Ci stiamo concentrando per la sistemazione dell’area - continua Lai - e per l’affido del porticciolo al lago. L’interesse verso il turismo fluviale è crescente e dobbiamo cogliere questi segnali».Si lavora anche sul fronte della valorizzazione dei siti archeologici: le diverse escursioni di questi mesi, un concreto esempio. Importante l’attenzione ai luoghi sacri come il santuario di Sa Itria. «Di recente - prosegue Lai - abbiamo firmato con l’assessorato regionale al Turismo, un progetto sui campi scuola, che permetterà al luogo di essere più centrale». E poi: «Con i Comuni limitrofi portiamo avanti il progetto città ambientale dei laghi, col Bim ragionamenti intorno al lago. I cittadini devono beneficiare di sconti sull’energia elettrica e altre agevolazioni». Le idee sono chiare: «Buona progettualità e rivendicazione dei nostri diritti sono essenziali. La testa è già sulla festa del lago di settembre e sulla tappa di Autunno in Barbagia di ottobre. Apriremo come sempre le porte di casa a tutti».



