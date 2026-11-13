Se l’è proprio meritata questa gara, la prima - a memoria - dedicata a un cane. Il 1° Memorial Gigi vuole ricordare un cagnolino (un felice incrocio tra una maltese e uno Yorkshire) che avendo come famiglia umano un ciclista come Andrea Lovicu e uyna fotografa come Mara Micheli, ha passato gran parte dei suoi quasi sedici anni sui campi di gara, soprattutto di ciclocross. Con affetto e un pizzico di autoironia, visto che Gigi era conosciutissimo nell’ambiente, i due hanno deciso di dedicargli la gara che andrà in scena domani dalle 10. «Nell’ultimo periodo, nonostante ormai fosse malato, si rianimava quando andava sul campo gara: era un vero sportivo. Per noi è la metafora dello sportivo ideale, che trova piacere nell’ambiente di gara», dice Lovicu, che ha tracciato il percorso, favorito in questo dall’aver frequentato in questi anni alcune delle più importante gare, on solo in Italia: «Sarà un tracciato tecnico e molto bello, affacciato sul lago di Gusana», spiega il forte master nuorese.

L’organizzazione è firmata dal Bike Team Demurtas con la collaborazione del Comune di Gavoi. Quattro le prove previstem due da 30 minuti (Esordienti e Allievi), una da 40’ (JUniores e Master da M4) e una da 60 (Open e Master sino a M3). Previsti almeno 145 partecipanti (stando alle iscrizioni giunte sino a ieri), il numero più alto nelle gare di questa stagione. Per Gigi questo e altro. ( c.a.m. )

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