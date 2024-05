Gusai, al Brotzu e ritorno 

Appena due mesi fa Gian Pietro Gusai aveva vinto il concorso per dirigere la struttura complessa di Chirurgia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Aveva così lasciato il Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Ieri il medico di 57 anni, originario di Siniscola, pioniere della chirurgia mininvasiva robotica, ha fatto il percorso inverso, tornando nel reparto del presidio ogliastrino che ha contribuito a far crescere con la sua professionalità. Una scelta per certi versi clamorosa. Il chirurgo, dopo aver firmato, ieri mattina, le dimissioni dal Brotzu, ha ripreso possesso del reparto che aveva lasciato orfano della sua professionalità per qualche settimana. Evidentemente considera l’Ogliastra una grande realtà e ritienepossibile lavorare per rilanciare il territorio .

La vicenda

A luglio del 2020 Gian Pietro Gusai era sbarcato a Lanusei dopo esperienze professionali in Italia, Spagna, Stati Uniti e Brasile. Il suo arrivo è coinciso con il potenziamento del reparto di Chirurgia dove, nel 2021, era approdata la tecnologia avanzata con uno strumento innovativo 3d e risoluzione a 4k. Rivoluzione che ha sollevato la qualità e il livello di attrattività dell’ospedale, segnando l’incremento degli interventi chirurgici anche di pazienti provenienti da fuori Ogliastra. Ma quando è emerso che il primario era in corsa (una legittima scelta) per la Chirurgia del principale ospedale regionale, sul reparto si sono addensate nubi. Lievitate con l’ufficialità dell’addio e, poi, diradate nella tarda mattinata di ieri quando Gusai ha rimesso piede a Lanusei. Cosa sia successo non è chiaro ma per l’ospedale va bene così.

Le reazioni

«Gian Pietro Gusai è tornato a casa. Per noi - ha affermato il direttore sanitario dell’ospedale di Lanusei, Luigi Ferrai - era indispensabile. Il Brotzu è l’apice della sanità regionale e lui, professionalmente, ci è arrivato, ma Gusai si è legato al nostro territorio». Nel ripensamento ci sperava (in silenzio) anche Davide Burchi, sindaco di Lanusei: «È una bellissima notizia per la struttura ospedaliera e per la sanità ogliatrina», ha commentato Burchi. «Dimostra che una persona ambiziosa come lui, che vuole crescere professionalmente, lo può fare anche in Ogliastra. A questo punto richiediamo alla politica regionale investimenti indispensabili e di qualità anche per gli altri reparti, a cominciare dalla riapertura del punto nascita».

RIPRODUZIONE RISERVATA