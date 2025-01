Il gip ha deciso alle sette e mezzo di sera: Claudio Gulisano, 44 anni, resta in carcere. Con un’accusa pesantissima: aver avvelenato, il 4 dicembre scorso, nella loro casa di via Ghibli, gli anziani genitori. Davanti al giudice l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stando alle indagini, Gulisano (figlio più giovane della coppia), avrebbe agito per ragioni economiche.

