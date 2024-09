Guilcier e Barigadu, nuove sfide  

Progettare insieme il territorio, ascoltando chi lo vive quotidianamente. È questo il filo conduttore che caratterizzerà la programmazione territoriale. Nuovi interventi e per completare le opere avviate arriveranno circa 14 milioni. È quanto emerso ieri a Ghilarza nell’incontro con l’assessore regionale alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni nella sede dell’Unione dei comuni del Guilcier che, insieme a quella del Barigadu, è stata protagonista del programma “Vivi Bargui”, con opere che stanno cambiando il volto del territorio dell’Omodeo sul fronte del turismo e dell’assistenza socio-sanitaria.

L’incontro

Oltre a fare il punto su quanto è stato sinora realizzato, l’assessore ha condiviso con i sindaci dei 18 Comuni di Guilcier e Barigadu la necessità di mettere in campo azioni che frenino lo spopolamento e creino condizioni per una migliore qualità della vita. «Siamo contenti perché i territori stanno rispondendo con entusiasmo. Già da gennaio-febbraio potranno avere decine di milioni di euro per il completamento delle opere già avviate – ha spiegato Meloni - È importante fare rete e la programmazione territoriale è uno dei metodi migliori. Il 7 ottobre riuniremo tutti i sindaci della Sardegna per lanciare anche la nuova programmazione territoriale». L’incontro è stato aperto dai saluti della vicepresidente dell’Unione del Guilcier Patrizia Carta e dal presidente del Barigadu Serafino Pischedda. La responsabile dell’ufficio unico che segue la programmazione Guilcier e Barigadu Manuela Selis ha illustrato lo stato di realizzazione delle opere, mentre Francesca Lissia, responsabile della programmazione territoriale, ha dato indicazioni operative sui prossimi passaggi. Il sindaco di Ula Tirso Danilo Cossu ha espresso preoccupazione per l’assalto delle rinnovabili a ridosso dell’Omodeo e chiesto di estendere da 300 a 3000 metri la fascia di tutela; rassicurazioni sono arrivate dal consigliere regionale Antonio Solinas. Dal sindaco di Busachi Giovanni Orrù l’appello perché le risorse siano sufficienti a completare gli interventi, mentre il collega di Samugheo Basilio Patta pensa già alla nuova programmazione per dare gambe a un polo dell’agroalimentare. Il sindaco di Sedilo Salvatore Pes ha sollecitato attenzione per l’Omodeo e della Camera di Commercio per l’Oristanese.

