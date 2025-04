guidonia troppo forte, l’ilva deve inchinarsi 

Ilvamaddalena 0

Guidonia 3

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis (25’ st Vlasceanu); Nana (25’ st Alvarez), Bonu, Di Pietro, Vitelli; Attili, Izzillo, Dessena (1’ st Russo); Bolo (16’ st Aloia), Okitokandjo, Lobrano (1’ st Tesija). In panchina Martinoli, Dominguez, ouray, Peri. Allenatore Acciaro.

Guidonia Montecelio (3-5-2) : Mastrangelo; Esempio, Cristini, Piroli; Succi (32’ st Mastrantonio, 39’ st El Bakhtaoui), Errico, Buono, Spinosa, Stefanelli; Spavone (23’ st G. Rossi), Calì (45’ st A. Rossi). In panchina Guerrieri, Giordani, Mastrantonio, Ardizzone. Allenatore Ginestra.

Arbitro : Riahi di Lovere.

Reti : pt 37’ Cali (r); st 16’ Spinosa, 45’ Rossi.

Note : ammoniti Bonu, Russo, Cali, El Bakhtaoui.

La Maddalena. Una buona e sfortunata Ilvamaddalena incappa nella sconfitta casalinga davanti alla capolista Guidonia Montecelio, che porta a casa tre gol e tre punti lasciando i padroni di casa in zona playout.

Nella prima frazione Manis è attento su tiro di Cali dal limite. Poco dopo Di Pietro centra la traversa con un bel colpo di testa. Gli ospiti trovano la rete del vantaggio su rigore concesso per fallo di mano: Calì si presenta dal dischetto e batte Manis, che intercetta il pallone ma non basta. Prima dell’intervallo i locali hanno una doppia occasione prima con Nana e poi con Attili ma in entrambi i casi Mastrangelo è straordinario.

Nella ripresa i laziali trovano il raddoppio con una punizione dal limite di Spinosa. I maddalenini tentano ancora di reagire e centrano il palo intento con un bel tiro da fuori del neo entrato Tesija. Acciaro tenta il tutto per tutto inserendo quatto attaccanti e togliendo anche il portiere Manis per la regola dei fuoriquota, ma gli ospiti si difendono con attenzione e trovano la terza rete con Rossi nel finale abile a battere Vlasceanu.

RIPRODUZIONE RISERVATA