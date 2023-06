Guido Tendas: «Sbagliati tempi e modi» 

Guido Tendas l’idea di attivare la Ztl durante il suo mandato da sindaco (2012-2017) l’ha accarezzata più di una volta «ma essendo un tema molto delicato avevamo convenuto che era fondamentale avere tutti i tasselli al posto giusto. Situazione che oggi mi pare non ci sia».

Sul fronte parcheggi «avevamo trovato un accordo con la Curia che, in cambio dei lavori di rifacimento del campo di calcio del Seminario, ci garantiva un passaggio ciclopedonale dai parcheggi di via Foscolo sino a piazza Cattedrale. Avevamo trovato anche l’accordo con i gestori del multipiano che facevano pagare 25 euro al mese a chi doveva lavorare nella Ztl». L’idea non venne realizzata perché la Regione non finanziò il progetto.

Sul fronte economico «trovo paradossale che un residente debba pagare così tanto. Il centro si sta svuotando e il Comune dovrebbe dare incentivi non far pagare di più: è una cattiveria. Noi volevano, ad esempio, trovare un accordo con alcune banche per garantire prestiti vantaggiosi a chi voleva eseguire lavori nelle abitazioni. L’obiettivo della Ztl era, ed è, liberare le piazze e le strade della auto ma non continuare a far svuotare il centro dei residenti e l’unico modo per raggiungerlo era, e resta, trovare un equilibrio tra le diverse esigenze». ( m. m. )

