Chi era Guido Segre? Perché è stato destinato all’oblio? Perché ancora oggi nelle città in cui ha operato, compresa Carbonia che in parte deve a lui la sua nascita, non viene ricordato a dovere?

Queste alcune delle domande che hanno spinto il regista Filippo Petrucci ad abbracciare la cinepresa per provare a restituirlo al presente. “Guido Segre, una storia dimenticata” è il titolo della pellicola che ieri sera, nella sala Fabio Masala, ha chiuso la rassegna “Cinema in fabbrica. Aspettando il Carbonia Film Festival” organizzato dalla Società Umanitaria. Il regista, da 5 anni impegnato per lo United States Holocaust Memorial Museum, professore a contratto di Storia dell’Africa e componente del Centro di Studi Africani in Sardegna e di AFFRICA.org, spiega: «Il film racconta di un uomo, un manager di origine ebraica, che caparbiamente voleva costruirsi la vita. Ho incontrato la sua figura nel luglio del 2021, mentre realizzavo delle interviste e mi trovai a chiacchierare con Etta Carignani Melzi, sua figlia. Sembrava un’intervista simile alle altre, nella quale la storia della sua vita e quella della sua famiglia si fonde con la Storia con “S” maiuscola, e le loro vite apparentemente normali venivano spazzate via dalla tragedia delle leggi razziali, ignominia dell’Italia». Come racconta ancora Petrucci, infatti, in un determinato periodo il poliedrico protagonista della storia «fu anche fascista e uomo di fiducia del regime che si dovette affidare a lui come referente nel mondo industriale perché questa era la posizione concorde dell’epoca. Ma rapidamente, dopo il 1938, la sua figura controversa fu eliminata da ogni consesso sociale e venne accantonato e dimenticato».

Le interviste

Nel film l’imprenditore, nato a Torino nel 1881 ma triestino d’adozione, è ricordato attraverso 15 interviste. Oltre alla figlia, tra gli altri intervengono Mauro Villani e Silvia Broccia (direttore del Museo del Carbone il primo e insegnante di Storia di Carbonia la seconda); Natasha Pulitzer, architetta, figlia di Gustavo Pulitzer Finali, tra gli ingegneri che hanno lavorato alla costruzione del centro minerario sulcitano; Rinaldo Racovaz, studioso delle miniere dell’albonese; Claudio Natoli, professore di Storia Contemporanea all’Università di Cagliari e Luciano Caro, rabbino di Ferrara.

La sfida

Il regista non vuole nascondere niente degli aspetti che contribuiscono a formare la personalità di Segre, «indipendente, volitivo, non interessato a ciò che gli altri potessero pensare di lui; un uomo capace di cambiare la propria città, di abbandonare percorsi sicuri per intraprenderne di nuovi ed incerti, sfidare i benpensanti del tempo scegliendo come compagna una donna lontanissima dal proprio status sociale, attirandosi critiche e invidie. Per tutti questi motivi», prosegue nel racconto, «era capace di attirare a sé anche antipatie e nemici. Come quando ad esempio si schierò, infastidendo fascisti e nazionalisti, dalla parte del vescovo di Trieste Luigi Fogar che si spese in difesa del clero e della comunità slovena in Friuli».

La memoria

Importante anche il suo ruolo di creatore di città, Carbonia ed Arsia, entrambi luoghi, come raccontato nel film, «che hanno dato lavoro e prospettive a zone pressoché disabitate e che sorsero dal nulla grazie a lui che non poté mai vederle perché cacciato per la sua appartenenza ebraica». L’ultimo pensiero di Filippo Petrucci è dedicato al trattamento riservatogli dalle comunità per cui ha lavorato: «Nessun riconoscimento pubblico resta di Guido Segre. Vengono ricordati, con piazze e convegni, coloro che lavorarono sotto la sua guida, come Gustavo Pulitzer — architetto creatore di Arsia e Carbonia — ma nulla si è mai detto di lui che permise proprio a persone come Pulitzer, di cui era anche amico, di esprimere il proprio genio creativo».

