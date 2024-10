Guido Franchi si porta a casa il Gran Premio   

Ha venticinque anni, viene da Siena, monta con la divisa dell’Esercito ed è il vincitore del Gran Premio della prima edizione del Sardegna Gran Tour. Il suo nome è Guido Franchi e il suo cavallo è Enjoy One: nella prova conclusiva del concorso internazionale 4 stelle, al Campo “Generale Rossi di Cagliari”, Franchi è stato l’unico, su venti partenti, a non commettere errori ipotecando la vittoria su un difficilissimo percorso che non ha dato scampo a tutti gli altri binomi, usciti infatti tutti con penalità. Sul secondo gradino del podio è salito il lettone Kristaps Neretnieks con il baio di dieci anni Palladium KJV, seguito dall’austriaco Gerfried Puck con Equitron Naxcel V.

Particolarmente sfortunata la prova della giovane amazzone Elisa Chimirri, figlia di Bruno, che, pur non abbattendo nessuna barriera, è incappata però in un rifiuto del proprio cavallo, Calandro Z, che si è fermato prima del terzultimo ostacolo, compromettendo quindi la sua prova.

Il campione

Per Guido Franchi è stato un ottimo weekend. Dopo il successo della H150, è arrivata la vittoria nel Gran Premio, sempre in sella allo stallone baio di dieci anni Enjoy One che ha fatto l’en plein, due percorsi e due vittorie nelle tre giornate del Sardegna Gran Tour, portandosi a casa una buona fetta dei quasi 300 mila euro del montepremi totale.

Nella H145 successo per il lettone Neretnieks in sella a Corlansky Pro, per lui un “netto” nel tempo di 59’22”. Dietro di lui, con un ritardo di 2 secondi, l’azzurro Roberto Turchetto con Asjemenou SR Z e, terzo, Elia Simonetti con Li La Bo. Ancora Guido Franchi protagonista della H140 con joker finale, in sella a Esmeralda del Colle ha preceduto Bruno Chimirri con Califfa Mild e Filippo Codecasa con Festinov. Nelle categorie di contorno vittoria per l’oristanese Antonio Murruzzu con Claritendra PS la H125, per Alessandro Marongiu con Original PG la H115, per la slovena Nina Jovovic con Dior la sei anni e per Emanuele Gaudiano con Diasandro Blue la sette anni.

Fra un anno

Organizzata dalla EquiEvent e dall’Anac, col contributo della Regione, va in archivio la prima edizione di questa kermesse equestre che, in tre giorni, ha richiamato nell’ovale erboso di via Tramontana alcune migliaia di spettatori. Il vincitore del Gran Premio è stato premiato dal Generale Stefano Scanu, comandante della Regione Militare, che ha messo a disposizione le strutture del Rossi. E visti i numeri di questa prima edizione, tutti si aspettano, fra un anno, il bis di una manifestazione che ha portato in Sardegna un concorso internazionale di alto livello.

