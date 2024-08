Guido Fenza sulla panchina del Castiadas 

Il suo nome circolava da giorni. Dopo la partenza di Christian Dessì che occuperà la panchina del Guspini, sarà il suo vice negli ultimi due anni, Guido Fenza, a guidare il Castiadas nella nuova stagione di Promozione. Una scelta attesa da tutti: Fenza vive nel mondo del calcio regionale da 25 anni, ha iniziato nelle formazioni giovanili dell'Othoca di Oristano, per poi passare con gli Allievi della Ferrini Cagliari dove è rimasto sino al 2004. Ha poi giocato nell'Uta, contribuendo a portare la squadra in Prima categoria con uno spareggio. Ha quindi fatto l'allenatore e preparatore atletico, centrando importanti risultati con Progetto Sant’Elia e La Palma, insieme a Bebo Antinori. È stato poi al Serramanna e al Ghilarza in Eccellenza, sfiorando poi la Promozione con il San Sperate nel 2019.

La sua passione lo ha portato a specializzarsi anche come match analyst e team manager, guadagnandosi la stima dei suoi colleghi allenatori che lo hanno poi scelto come collaboratore in tante altre realtà come Ferrini, Sant'Elena, Sigma e negli ultimi anni a Castiadas. Ora la società diretta da Mauro Vargiolu lo ha scelto per guidare la prima squadra in Promozione. C’è da rifondare la squadra dopo le tante partenze estive: tecnico e allenatore sono sul mercato con l’obiettivo di puntare soprattutto sugli “under”. Particolare cura sarà rivolta anche al settore giovanile.

