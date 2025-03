Guido Coraddu quel sorprendente piano versione jazz 

Continua il tour invernale di Guido Coraddu in giro per l’Italia: prossima data questa sera a Su Tzirculu, alle 20.30, a Cagliari.

Questo concerto è la nuova tappa di un tour fra la Sardegna e il resto della Penisola, un concerto in cui è protagonista il jazz che ha origine in terra di Sardegna e che parte dalle tracce di “Miele Amaro”, l’album che ha fatto conoscere lo spessore e le sfaccettature del jazz sardo nella rilettura di Coraddu per pianoforte solo. Tracce che si sono arricchite nel confronto con il pubblico e con i protagonisti stessi di questa musica, per offrire al pubblico un panorama di sorprendente creatività.

Nel 2022, con il lavoro “Miele Amaro”, Guido Coraddu ha avviato una esplorazione del jazz scaturito dalla fantasia dei musicisti sardi, alla ricerca di un denominatore comune che unificasse il loro atteggiamento nel confrontarsi con la propria identità insulare; un jazz sardo che si connotasse come una espressione riconoscibile di uno dei più fecondi linguaggi artistici praticati nell'isola in epoca contemporanea. Nelle trascrizioni ed improvvisazioni pianistiche di Coraddu si possono ascoltare la tromba di Paolo Fresu e l’arpa di Marcella Carboni, la chitarra preparata di Paolo Angeli ed il sassofono di Enzo Favata, gli echi di Massimo Ferra, di Billy Sechi e dei Cadmo di Antonello Salis e Riccardo Lay, e le proposte di Gavino Murgia e Sebastiano Dessanay.

