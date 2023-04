Guido Catalano «Siamo in trincea: l’amore ci salverà» 

Provare a definirlo sarebbe vano, troppo complesso. Perché l’amore sfugge a qualsiasi etichetta e in questo sta la sua magia. Guido Catalano, il poeta più rock’n’roll dei giorni nostri ospite ieri su Radiolina, a “Unione Cult”, lo sa bene e del sentimento più decantato da sempre ha fatto marchio di fabbrica come dimostra il suo nuovo libro “Smettere di fumare baciando. 107 poesie senza filtro”, edito da Rizzoli. Che presenterà domani negli spazi di Campidarte a Ussana alle 21. Un ritorno alle origini, dopo sei anni di assenza dalla composizione di quei versi liberi che gli hanno permesso di ritagliarsi, sin dalla sua prima raccolta nel 2000 “I cani hanno sempre ragione”, uno spazio unico dove ironia, nostalgia e una Torino immancabile a fare da sfondo si compenetrano alla perfezione.

On air

La puntata comincia alle 14.34 in punto, a condurre è Francesca Figus, assente Francesco Abate per influenza; Catalano raggiunto telefonicamente risponde con delicatezza, dialoga serenamente, le sue riflessioni sono genuine ben lontane da un approccio cattedratico. «Aspettavo da sei anni di scrivere un libro di poesie», dichiara. «Questo periodo di assenza dalla poesia è stato lunghissimo, anche se non sono rimasto con le mani in mano: diciamo che la poesia stentavo a trovarla ma fortunatamente è tornata». Un ritorno in libreria avvenuto il 28 febbraio a cui è seguito un tour a partire dall’8 marzo che, finalmente, conduce Catalano nell’Isola. «L’ultima volta che abbiamo portato in Sardegna Guido fu cinque anni fa, quando faceva uno spettacolo con il cantautore Dente», aggiunge Fabio Carta, produttore e manager discografico. «Ci è sempre piaciuto moltissimo, appena abbiamo saputo che aveva un libro nuovo in uscita ci siamo precipitati per organizzare una data. Non stiamo più nella pelle». Una data particolarmente sentita dallo stesso Catalano. «Sono molto felice di venire in Sardegna perché non mi è capitato di passarci spesso, quindi sarà una bella occasione per godermela un po’ e conoscerla meglio».

Fuori dalla nicchia

L’uscita del libro diventa occasione per parlare della poesia nella sua totalità, tra un ragionamento e l'altro non mancano i Kiss con un pezzo iconico quale “I was made for lovin’ you”, soffermandosi sulla sua evoluzione e le influenze di cui si nutre. «In libreria stanno aumentando i libri di giovani poeti e poetesse, noto anche sempre più reading poetici: questo è meraviglioso», sottolinea Catalano per poi precisare: «La poesia non deve rinchiudersi in una nicchia: bisogna fare sì che raggiunga più persone possibili, proprio per questo un atteggiamento saccente non serve a nulla». E, a proposito di saccenza, le critiche nei suoi confronti non sono mancate: ma, così come sono giunte, sono state garbatamente rispedite ai mittenti con ironia senza cadere nel tranello dell'acredine. «Hanno detto che più che un poeta sono un cabarettista: beh, che male ci sarebbe? Le mie poesie sono frutto di vari generi e sono contento di ciò. La comicità è una componente fondamentale in poesia, eppure troppi ancora storcono il naso».