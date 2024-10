Guidi, una prova di forza 

L’anno scorso, sempre a Setubal, Marcello Guidi si era fermato al secondo posto: sabato ha finalmente ottenuto proprio in Portogallo, la prima vittoria sui 10 km nella Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. Ha preceduto di ben 25” altri due azzurri, Andrea Filadelli e Dario Verani, separati da un decimo, e il francese Marc Antoine Olivier, vincitore a Golfo Aranci in maggio e leader della classifica dopo tre prove. Il cagliaritano, secondo in Coppa nel 2023, ora è quarto e punta ancora al podio.

«Sì, sarò sia a Hong Kong il 26 sia in Arabia a novembre, con l’obiettivo di superare i due italiani (Verani ha 242 punti in più, Filadelli 192, ndr ) e puntare a confermare almeno il secondo posto. Sarà una sfida sulle posizioni, mentre Olivier ormai è lontano».

Ben 25”, un distacco raro...

«Sì, è stata una bella vittoria, con un distacco inaspettato ma nell’ultimo giro avevo tante forze e sono riuscito a staccarli con un forcing estremo nell’ultima parte di gara. C’è stata molta onda e corrente contraria, perciò abbiamo impiegato tanto (2.08’31”, di solito si nuota in 1.50’, ndr ) ma ritmo e impegno sono stati alti».

A Roma si divide tra Aniene e Acqua Acetosa, sotto la guida di Ivan Sacchi. Nuotate in mare?

«Solo nelle gare o nell’avvicinamento, oppure nella bella stagione, da maggio, a Ostia o a Bracciano. Certo non c’è il mare di Cagliari dove però mancano le strutture. Ed è un peccato perché gli atleti sono costretti a fare una scelta: restare a casa nella comfort zone o uscire e affrontare una nuova avventura con strutture più all’avanguardia. Io dopo tanti anni mi sono adattato a vivere da solo, ma casa è sempre casa ed è normale che mi manchi. Se ci fossero state le condizioni sarai stato il primo a voler rimanere ma penso che vada fatta una scelta per crescere e credo di aver sempre dimostrato con i risultati che la mia era quella giusta».

Però il legame con la Rari Nantes è rimasto.

«Certo, quando torno ho sempre la mia corsia: sia Carolina Massidda, sia il nuovo presidente Paolo Cherchi, sia Marco Isola sono sempre disponibili. Però dal 2019 sono alla Polizia e posso dedicarmi al nuoto: per il momento in testa ho solo quello e le prossime Olimpiadi. Intanto mi sono preso la laurea in Economia e la magistrale in Scienze Economiche, con le quale potrò magari avere un ruolo nella Polizia».

Ha detto Olimpiadi?

«Sì. Nella mia testa c’è anche l’ambizione di confermarmi sul podio Europeo o vincere una medaglia al Mondiale ma il sogno di ogni atleta è l’Olimpiade ed è anche il mio».

RIPRODUZIONE RISERVATA