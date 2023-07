Guidi, un “tricolore” da urlo 

Non andrà ai Mondiali, ma potrà fregiarsi del titolo di campione italiano della 10 km in acque libere. A Piombino, Marcello Guidi, cagliaritano della Rari Nantes, da qualche anno in forza anche alle Fiamme Oro, è arrivato secondo nella prova dei 10 km, a 1”8 dal francese Marc Antoine Olivier (1h49'35”5) prendendosi il titolo nazionale. Terzo nella gara toscana il campione del mondo della 25 km nel 2022, Dario Verani (Livorno Aquatics-Esercito), a 6”, che precede Mario Sanzullo (Cc Napoli/Fiamme Oro), che completa il podio italiano in 1h49'44”2. Guidi aveva preceduto Sanzullo anche lo scorso 17 giugno in Coppa Len, a Belgrado, chiudendo 2°. Settantacinque gli atleti in gara e grande sesto posto assoluto (e quinto degli italiani) per l’esperino dell’Esercito, Fabio Dalu in 1h49'47”6. Assenti gli azzurri che da sabato nuoteranno a Fukuoka a caccia dei titoli iridati.

Nella 5 km, bis di Olivier e posizioni rimescolate nelle zone altissime della classifica: secondo Sanzullo, che questa volta batte per 8 decimi Marcello Guidi (55'20”8), con Verani quarto. Di valore anche il 10° posto di Dalu in 55'31”7.

