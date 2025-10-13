VaiOnline
14 ottobre 2025 alle 00:06

Guidi: «Nella 10 km potevo fare meglio» 

Argento da gran protagonista nella staffetta 4x1500 e sesto posto nella 10 km. Per Marcello Guidi quella disputata a Golfo Aranci potrebbe andare in archivio come una tappa di World Cup eccellente. Ma se invece si guarda al fatto che per vincere la prova di squadra sono mancati due decimi e che nell’individuale hai fatto lo sprint per una posizione sul podio e sei rimasto chiuso, allora le tua ambizioni ti potrebbero portare a dare perfino un giudizio negativo sulla tua prova. Il 28enne cagliaritano della nazionale italiana di nuoto in acque libere è a metà strada tra queste due posizioni. «Il bilancio alla fine, essendo una prova di inizio stagione, a ottobre, è bastanza positivo», dice. «nella gara singola avrei potuto fare qualcosa di meglio, prendere decisioni diverse sul finale, però alla fine ero lì per giocarmi il podio. Mi è mancata la scelta giusta o magari anticipare una mossa. Potevo mettermi io stesso in testa al gruppo e cercare di tirare, ma sono tutte valutazioni che ci possono stare».

Sulla “due giorni” ospitata a Golfo Aranci, invece, il rarinantino delle Fiamme oro non ha esitazioni: «È stato un evento bello, in cui sicuramente bisogna ringraziare il Comitato sardo della Fine che ha potuto rendere partecipi tutti gli italiani di gare bellissime. Un evento molto positivo», conclude.

