Guidi, doppietta d’oro: staffetta e 5 chilometri 

Tornato dagli Europei di Stari Grad con la soddisfazione della qualificazione mondiale (più che del 7° posto), Marcello Guidi ha subito trovato il modo di essere protagonista. Ai campionati italiani di nuoto in acque libere di Piombino, il “poliziotto” cagliaritano della Rari Nantes è salito due volte sul gradino più alto del podio e può concludere: «Alla fine in due settimane è un gran bel bottino».

Martedì, nella 5 chilometri, Guidi ha dettato il passo sin dalle prime bracciate. Poi ha amministrato nella fase centrale per tenersi le energie necessarie a vincere la corrente contraria nel finale, toccando in solitaria con il tempo di 54’56”8. A circa 10” il gruppo dei migliori con Pasquale Giordano e Giuseppe Ilario a suggellare il tris delle Fiamme Oro. Sarebbe potuto essere un poker se non avesse fatto da “guastafeste” un grandissimo Fabio Dalu. L’esperino dell’Esercito ha chiuso quarto a 1”1 dal podio e davanti ad Alessio Occhipinti. Dalu ha bissato il piazzamento nella 2,5 km, dopo essere stato buon sesto ( a 3” dal podio) nella 10 km.

Le due squadre delle Fiamme Oro hanno poi firmato la doppietta mercoledì nella 4x1250 metri mista. Giulia Gabbrielleschi, la campionessa europea dei 5 km Ginevra Taddeucci, lo stesso Giordano e Guidi hanno chiuso in 55’28”8, 4”2 meglio dei compagni cremisi, con la Marina Militare terza a un soffio. ( c.a.m. )

