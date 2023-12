Guidi chiude secondo la World Cup 2023 

Precedere allo sprint Gregorio Paltrinieri a Funchal non gli è bastato. Il decimo posto colto in una affollatissima volata a dieci nella 10 chilometri a Funchal, ha relegato Marcello Guidi sul secondo gradino del podio nella classifica finale della World Cup 2023 di nuoto in acque libere. Sabato in Portogallo, nella quinta e ultima prova del circuito mondiale di World Acquatics (l’ex Fina), il 26enne cagliaritano (Rari Nantes/Fiamme Oro) ha nuotato in 1.45’17”0, a 10”8 dal vincitore, l’azzurro Domenico Acerenza, ma soprattutto a un secondo e mezzo da Kristof Rasovszky, terzo alle spalle dell’austriaco Nicholas Sloman. L’ungherese, terzo, ha potuto incamerare altri 600 punti, contro i 250 di Guidi (che ne aveva già 150 di ritardo), e si è assicurato il successo iridato davanti al rarinantino della Polizia, che ha Funchal è stato preceduto di un decimo da Dario Verani (9°) e ha superato di due Paltrinieri (11°).

Guidi chiude al secondo posto un’edizione storica (la 17ª) della Coppa del Mondo, accorciata dall’annullamento della prova francese in agosto, ma anche impreziosita dalla tappa sarda, disputata a Golfo Aranci il 20 e 21 maggio scorso. Restano tre i podi conquistati in carriera (un oro, due argenti). La Coppa tornerà a marzo in Egitto, poi il 24 e 25 maggio sarà in Gallura per la seconda prova. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA