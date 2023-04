Guidi campione tricolore dei 5000 metri in vasca 

E bravo Marcello Guidi! Il cagliaritano cresciuto nella Rari Nantes e tesserato anche per le Fiamme Oro, si porta a casa il titolo italiano assoluto ai Campionati Primaverili in corso a Riccione. L’assenza di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza non sminuisce la portata del successo dell’atleta allenato da Ivan Sacchi, la cui presenza costante ai piani alti del nuoto di fondo azzurro è già garanzia di qualità.

Guidi, 25 anni, parte cauto poi cambia passo a metà gara e va a conquistare il successo. Per lui un crono di 52'20”33 che gli consente di battere il livornese Matteo Diodato (Livorno Aquatics, 52'34”68) e Giuseppe Ilario (Fiamme Oro, terzo in 52'53''46).

Nella stessa distanza, tra gli Juniores, successo di Vincenzo caso (Fiamme Oro) in 53'26”45. Al dodicesimo posto Alessandro Celli (Esperia) col tempo di 57'15”86, e diciottesimo di Marongiu (Sport Full TIme) in 57'55”86. Ieri era la giornata della categoria Ragazzi. Nella classe 2007, sui 3 km, undicesimo Michele Serra (Esperia) in 34'33”43.

Oggi cominciano i “tricolori” veri e propri. Otto i rappresentanti delle società sarde: Anna Conti, Enrico Puxeddu, Alessia Capitanio (Sport Full Time), Francesca Zucca, Sophia Dubois, Margherita Sanna (Esperia) Riccardo Anedda, Gian Luca Russu (Olbia Nuoto), Martina Fanunza (Promogest). Occhi puntati anche su Samuele Congia (Can. Tevere Remo).

