«Guideremo la riscossa del nord-ovest» 

Più che sindaci, conquistatori di un’area vasta. Sono Gavino Mariotti e Marco Tedde, presentati ieri al Villino Ricci come aspiranti primi cittadini di Sassari e Alghero per il centrodestra alle comunali di giugno. «Cercherò - scandisce il rettore - di fare il sindaco del nord Sardegna, riacquistando il ruolo di leadership del capoluogo turritano». «La parola d’ordine- aggiunge Tedde- è la riscossa del nord-ovest e il risveglio di una classe dirigente che soffre di Sassari-marginalismo». A benedire le parole dei due i vari coordinatori provinciali dei partiti, da Fratelli d’Italia, primo sponsor del Magnifico, a Forza Italia, Lega, Udc e Riformatori. Pesa però come un macigno l’assenza del Psd’Az, ritiratosi sull’Aventino dopo lo scontro al tavolo regionale. «Mi auguro - riflette l’ex sindaco della città catalana- che ci si ritrovi per gli accordi di programma».

Ma proprio il forzista rischia di essere lasciato da alcuni alleati, indispettiti dalla sua candidatura, che è parsa “calata dall’alto”, oltre che dall’iniziativa di ieri avvenuta in modo anomalo a Sassari e non nella sua città. E il rischio che il centrodestra ad Alghero si sgretoli è molto alta. Sparge invece ottimismo Mariotti che elenca alcune azioni nel caso venisse eletto. «Creare in Comune un ufficio progettazione per intercettare fondi e iniziare la battaglia per avere un unico grande ospedale cittadino». Lotte da accompagnare, come rimarcato dai big dei partiti, per la città metropolitana e per dar vita a un cantiere di progetti per i prossimi vent’anni.

