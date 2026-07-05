Guide nella rete del Supramonte 

Un sito web attivo online da qualche giorno, guidesupramonte.it, che unisce oltre trenta aziende specializzate nel turismo escursionistico operative nel territorio dei cinque comuni che condividono il Supramonte calcareo della Sardegna centro orientale - Baunei, Urzulei, Dorgali, Oliena e Orgosolo – suona come una novità assoluta, nel panorama turistico a cavallo tra Ogliastra e Barbagia, solitamente caratterizzato da storiche diatribe campanilistiche. Il portale web rappresenta il punto di arrivo di un’azione collettiva portata avanti dall’Associazione Guide Supramonte, nata nel 2017, che negli ultimi anni ha dato vita a diverse iniziative in tema di formazione e professionalità delle guide che lavorano sul territorio.

Il volano

Il direttivo, che funge da volano per le iniziative promosse dall’associazione, riassume fedelmente la distribuzione geografica del sodalizio, visto che ne fanno parte Claudio Calzoni di Baunei, Filippo Bangoni di Urzulei, Michelangelo Ruiu di Dorgali, Tore Puddu di Oliena e Tore Gungui di Orgosolo. «L’associazione, senza fini di lucro, riunisce le guide escursionistiche ambientali del Supramonte, professionisti che conoscono e vivono questo territorio ogni giorno – spiegano i componenti del direttivo – ed è nata per rappresentare la categoria e valorizzare il ruolo della guida nella tutela e nella conoscenza del Supramonte, dato che ogni guida porta con sé un approccio personale, ma condivide gli stessi valori di responsabilità, rispetto dell’ambiente e qualità dell’accompagnamento».

Gli obiettivi

L’intento principale è quello di promuovere l’escursionismo ambientale e culturale, sostenendo la formazione delle guide, collaborando con enti e amministrazioni e partecipando a iniziative dedicate alla tutela e alla valorizzazione del territorio, contribuendo anche allo sviluppo di progetti legati a sentieri, cartografia ed educazione ambientale, anche nelle scuole. «L’idea di unirci sotto un unico marchio nasce da un legame concreto con questi luoghi e dalla volontà di promuoverli con competenza, responsabilità e rispetto – rimarcano le guide associate – perché crediamo che accompagnare nel Supramonte non significhi soltanto guidare un percorso, ma offrire un’esperienza fondata sulla conoscenza, sulla sicurezza e sul rispetto dell’ambiente e per questo lavoriamo ogni giorno per rafforzare il valore della professione e per promuovere il territorio».

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