Buggerru.
01 febbraio 2026 alle 01:01

Guide ambientali per le visite nella galleria Henry e nel museo 

Il Comune di Buggerru ha indetto una manifestazione di interesse per il reclutamento di due guide ambientali da impiegare da marzo di quest’anno a giugno 2027 nei riti minerari, ovvero la Galleria Henry e il Museo del minatore. I candidati devono aver partecipato con profitto a un corso di abilitazione all’esercizio di guida turistica o ambientale ed è richiesto che nel biennio precedente abbiano prestato analoghi servizi, presso siti minerari dismessi riconvertiti ad uso turistico per le pubbliche amministrazioni. Devono anche avere la Partita Iva necessaria a regolare la retribuzione (pari 18 euro all’ora). Domande via pec o a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune entro le 12 del 3 febbraio.

