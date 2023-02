Guidavano ubriachi, in 4 nei guai 

Controlli su 80 veicoli e 105 persone, ritirate 7 patenti di guida e 124 punti decurtati. Nel bilancio anche quattro conducenti sorpresi in stato di ebrezza: 3 sono stati denunciati con sospensione della patente e decurtazione dei punti.

È il bilancio dei controlli della Polizia di Stato nel weekend con posti di controllo nel capoluogo con il supporto del camper utilizzato dai medici e sanitari e con l'utilizzo dei test di screening Drug Wipe 5s. Un automobilista è stato sorpreso alla guida di una vettura senza patente. Cinque le sanzioni per eccesso di velocità con ritiro del permesso di guida.

In cinque casi è stata riscontrata la mancanza di assicurazione del veicolo, tre vetture erano senza revisione. In un caso il conducente era alla guida di veicolo sottoposto a sequestro. L'obiettivo di questi controlli - spiega la Polizia di Stato - è sempre rivolto ad incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, per arrivare il più presto possibile a "0 vittime sulla strada".

Attività che sarà intensificata nelle prossime settimane, soprattutto nei week-end tradizionalmente i giorni più a rischio. Nonostante l’inasprimento delle sanzioni, infatti, la guida sotto l’effetto di alcol o di droghe continua a essere una vera e propria piaga che non riguarda soltanto le fasce di popolazione più giovane, spesso causa di incidenti anche gravi. Come sta diventando un problema anche il fenomeno delle troppe auto che circolano senza assicurazione o revisione, che in parte è legato anche alla crisi economica.

