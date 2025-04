Guidano sardachem e maccioni marmi 

Quarta di ritorno di Coppa Italia negli Over 50. La ventisettesima giornata dell’Over 55 è ancora favorevole per Sardachem (girone A) e Maccioni Marmi (girone B).

Risultati

Antoniotti e Muscas decidono la sfida del girone A dell’Audax (che stasera recupera la gara con l’Okky) contro l’Accademia Sulcitana, mentre tra Okky Villanova e Real Putzu termina 1-1. Nel girone B i Quartieri/De Amicis affondano la Nivea Karalis (3-0). Al Deximu basta l’1-0 per superare i Colonial Fruits.

In fuga

Con il 2-0 sulla Gigi Spada SI. TI. la Sardachem vola a cinquantasette punti nel girone A dell’Over 55. Il 6-1 della Campagnola sul Poggio dei Pini tiene la vicecapolista a quattro lunghezze, mentre la Masnata Chimici accusa un ritardo di sette punti dalla vetta dopo il 2-2 con la Sinnai Conad. Pari anche per la quarta forza del torneo, la Cooper Band (1-1 con gli Ingegneri, rete di Spina), e per la Tielle/PLS, che con Tronci non riesce a piegare la Opes Team (1-1) e deve subire il sorpasso della Car-Refinish: un Cabras in grande evidenza con una tripletta e la rete di Fontana abbattono la Myair Svapo e valgono il quinto posto. Successo pesante anche della Di. Fer., che con il 2-1 sul Nuraghe avvicina i playoff. Ellas a riposo.

Nel girone B la Maccioni Marmi allunga ancora: l’1-0 su Il Club porta i selargini a +5 sulla I. R. Moniaflor, che impatta (1-1) nel big match di giornata contro l’Orione Selargius. Rais e un doppio Nardulli regalano il terzo posto solitario agli Amatori La Palma, vittoriosi sul Fileferru. La De Amicis (3-2 sui Resti Umani) perfeziona il sorpasso ai danni della Sardegna Termale Sardara, sconfitta da La Vernice per 2-1. Restano in corsa per un posto nei playoff la Polisportiva Sestu (1-0 sul Cral Ctm.) e il Cagliari 2007, vittorioso di misura sulla Frama/Beko Service. Infine torna al successo dopo ventisei turni l’Aldebaran, che cala il poker sul Mulinu Becciu. Mercoledì si recupera la sfida Cral Ctm- Amatori Orione Selargius.

RIPRODUZIONE RISERVATA