guidano caprera e real sun service 

Il quarto turno dell’Eccellenza conferma le leadership di Caprera e Real Sun Service. Le biancoverdi di Angelo Cossu hanno sconfitto il Tortolì (2-0) nel big match di giornata: una rete per tempo di Baltazar e Domingos condannano le ogliastrine alla prima sconfitta stagionale dopo tre successi. L’ultimo, il 2-1 nel posticipo della terza giornata contro l’Audax con doppietta di Deiana (e rete di Cammarota per le biancoverdi).

Non ha problemi la Real Sun Service nella trasferta cagliaritana contro il Castello. Tola, Sau, Russu, Marrone, Palmas e Fiori infliggono un secco 6-0 alle cagliaritane. Le gialloblù erano reduci dalla vittoria nel posticipo di martedì scorso: sempre bomber Russu con una doppietta aveva steso l’Atletico Uri.

Solo un pari

Una doppietta di Fois e una rete di Delogu consentono invece alla matricola Porto Rotondo di continuare a bazzicare nelle zone nobili della classifica. Il 3-1 esterno sull’Atletico Uri (cui non basta la rete di Pinna) lancia le ragazze di Fabrizio Fermanelli a nove punti.

Storico primo punto conquistato dal Simaxis grazie al prezioso pareggio ottenuto in extremis sul difficile campo della Pgs Audax Frutti d’Oro con il gol di Meloni. Le capoterresi (ora a quattro punti), in vantaggio con Manca, hanno perso una ghiotta occasione per staccare le avversarie facendosi rimontare nei minuti di recupero. Arriva la prima affermazione per la Gioventù Assemini: la squadra di Giuseppe Panarello si è imposta sul campo della Marzio Lepri Torres per 12-0. In grande evidenza Parmentola (quaterna), Atzori (doppietta) e poi Scanu, Frongia, Podda, Panarello, Manca. Un’autorete ha chiuso la goleada. Colpo esterno del Maracalagonis ad Alghero: Picciau e Tului con un poker a testa, e Marci, firmano il 9-1 sulle giallorosse (in gol con Monti).

Giornata amara

Quinto turno amaro per le tre sarde impegnate in Serie C. Il calendario non era favorevole per la Torres, sconfitta 4-2 dal Moncalieri pur essendo passata in vantaggio grazie a Picchirallo e Castronuovo, e per l’Atletico Uri (ko 8-0 contro l’altra capolista Pro Sesto). Anche la Tharros (sulla cui panchina non c’era Giuseppe Diana per una decisione della dirigenza del club) è stata sconfitta: la gara si è conclusa 4-0 per le genovesi dell’Angelo Baiardo.

