Guida ubriaco: incidente e blackout 

Mezzo paese si è ritrovato con le strade al buio a causa di un incidente automobilistico causato dall’alcol. È successo a Gonnosfanadiga nella notte fra domenica e ieri. Era da poco passata la mezzanotte quando, in via Su Forrasceddu, un boato ha spaventato i residenti: a provocarlo, l’impatto violento tra una Ford Fiesta grigia con a bordo due persone e le cassette degli impianti elettrici dell’illuminazione pubblica del paese. In buona parte del centro abitato i lampioni sono rimasti spenti per tutta la notte.

La dinamica

Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli. Il guidatore avrebbe perso il controllo della Fiesta, che è andata a schiantarsi contro la cassetta dell’impianto elettrico. L’alcol sembra aver giocato un ruolo decisivo. I carabinieri della Stazione di Pabillonis, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno sottoposto al test dell’etilometro il conducente, il 48enne Giovanni Sibiriu: nel suo sangue è stato riscontrato un tasso di alcol di circa 2 grammi per litro, il quadruplo del limite stabilito dalla legge. I carabinieri hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato la patente.

L’automobile, che ha subito danni consistenti, è stata dichiarata sotto sequestro e portata via da un carro-attrezzi. Conducente e passeggero non hanno riportato ferite e sono tornati a casa a piedi.

Paura lungo il fiume

Non un semplice incidente, secondo il racconto dei residenti, ma una tragedia sfiorata: a pochi metri dal punto di impatto diverse persone erano sedute sulle panchine lungo il fiume per godere del fresco della sera. Nessuna, fortunatamente, ha subito danni.

Gli operai inviati dall’Enel hanno lavorato fino alla tarda mattinata di ieri per rimediare ai danni causati dallo schianto. (red. prov.)

