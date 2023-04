Guida turistica cade nel vuoto al Gianicolo 

Roma. È dalla terrazza del Gianicolo in piazza Garibaldi, tra le mete più visitate a Roma, che una guida turistica stava spiegando a una classe di studenti le bellezze della Città eterna e le peripezie dell'Eroe dei due mondi, quando all'improvviso è precipitata. Daniela Donghia, che ha 62 anni, si era appoggiata probabilmente a un palo della luce o a un traliccio di legno, forse mancandolo, ed è caduta dal parapetto facendo un volo di almeno sei metri, finendo nelle sterpaglie.

Non è ancora chiaro se la vittima abbia perso l'equilibrio e sia scivolata o se fosse convinta di appoggiarsi a un sostegno che invece ha mancato. La vegetazione sottostante ha salvato la vita della 62enne, che fa parte di un'associazione culturale e accompagna per la città le scolaresche in gita. Sul suo profilo Facebook è ritratta sempre sorridente con figli e nipoti. Tra i post di Daniela, anche quelli sul suo lavoro di guida con link ai monumenti più belli di Roma.

