Guida senza patente e con la droga in tasca 

Era alla guida di una Mercedes senza aver mai conseguito la patente. In auto aveva invece un bastone telescopico che gli è stato subito sequestrato. Durante la perquisizione, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu hanno anche recuperato hascisc e marijuana. Sotto accusa è finito un 26enne, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di reiterazione nella guida senza patente.

Il giovane è stato fermato dai militari mentre percorreva via dell’Autonomia Regionale Sarda a bordo di una Mercedes Classe A. Al controllo è emerso che lo stesso era privo di patente di guida, come detto, mai conseguita, con reiterazione della violazione già contestata più volte nel corso dell’ultimo biennio.

La perquisizione personale e del mezzo ha consentito di trovare e sequestrare un bastone telescopico della lunghezza di oltre un metro, un involucro con all’interno oltre 5 grammi di hascisc e una busta con più di 33 grammi di marijuana.

Tutto il materiale è stato sottoposto ad analisi da parte del Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari, al fine di accertarne la capacità drogante.

Sulla vicenda è stato girato un primo rapporto in Procura. Gli stessi investigatori continuano ad indagare per risalire alla provenienza della droga. L’episodio si inserisce nell’ordinaria attività di prevenzione portata avanti tutti i giorni dalle forze dell’ordine su tutto il territorio.

