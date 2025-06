Guida selvaggia: in un anno 4.000 multe 

Famosi per la loro intransigenza, gli agenti della Polizia locale di Assemini non ne lasciano passare una: paletta in mano, fischietto al collo e taccuino in tasca, in tutto il 2024 hanno emesso poco meno di 4mila verbali di accertamento di violazione del Codice della strada. Il contrasto alle infrazioni giova alla cittadina sul fronte sicurezza, con l’educazione al rispetto delle norme, e sul fronte economico, con un introito che alimenta le casse comunali con un discreto tesoretto.

Da un'analisi sulle violazioni rilevate prima dell’entrata in vigore del Decreto Salvini, ad Assemini non si è quasi mai andati oltre la “seconda fascia”: significa che le velocità rilevate non sono mai state troppo elevate. Tuttavia si è registrato un incremento dei ritiri di patente per l’utilizzo dei cellulari alla guida.

I dati

Numeri alla mano, qualche giorno fa il comandante Danilo Piras ha potuto apporre la sua firma su un documento che ha accertato le sanzioni, dal primo gennaio al 31 dicembre 2024, grazie al lavoro dell’Ufficio verbali incaricato al costante monitoraggio degli accertamenti per mezzo di un software di gestione delle sanzioni denominato “Concilia”. I dati: 3.993 verbali contestati per un importo di 304mila euro, di cui 146mila non ancora riscossi. «Nel corso del 2025 adotteremo gli atti per la riscossione coattiva», ha precisato Piras.

Le vie più controllate

Dal novembre del 2024 nel sito istituzionale del Comune non è più comparso il calendario mensile delle attività di rilevamento elettronico della velocità tramite autovelox inseriti all’interno dei softbox arancioni sparsi in paese o dei veicoli di servizio. Le arterie più monitorate, fino a ottobre, sono state corso Asia, via Carmine, corso Africa, via Coghe e via Padova: «Con l’apparecchiatura autovelox che abbiamo in dotazione potevamo fare solo contestazioni immediate nel centro abitato». Da maggio, il decreto Salvini ha previsto che per la contestazione differita debbano ricorrere una serie di condizioni da comunicare alla Prefettura che, a sua volta, deve autorizzare la contestazione. Non solo: per la contestazione immediata bisognerebbe impiegare quattro agenti in servizio, due a monte e due a valle: «La presenza di numerosi incroci – ha spiegato Piras – rende questa operazione molto difficile».

A ciò si aggiunge la necessità di verificare che le apparecchiature approvate in Italia siano anche omologate: «Acquisteremo un altro autovelox più performante. Per ora quello che abbiamo in dotazione non lo stiamo utilizzando».

La destinazione

Sui proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della strada il legislatore ha introdotto un vincolo di specifica destinazione: «La metà delle somme previste e introitate – ha concluso il comamdante Piras – deve essere utilizzata per il miglioramento della sicurezza stradale». Quindi per l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di parcheggi, aree di manovra e marciapiedi e per il potenziamento dei servizi di controllo. La restante quota può essere utilizzata per altre finalità connesse alla sicurezza stradale e urbana.

