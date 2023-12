Guida selvaggia, boom di sanzioni 

Quasi sessanta multe al mese per la sosta selvaggia, altrettante circa a carico degli automobilisti che passano con il rosso. È il bilancio stilato dalla polizia locale di Selargius per il 2023, in linea con le sanzioni che fioccano ogni anno: 560 verbali per altrettanti parcheggi in divieto, 553 quelli scattati nei confronti di chi sfreccia nonostante lo stop imposto dai semafori. Senza contare le multe per eccesso di velocità, poco più di 3mila - concentrate nella 131 dir dove è stato piazzato l’autovelox spento da settembre dopo la scadenza del noleggio - e quelle per mancata precedenza.

Cosa fanno i furbetti

La mappa dove si concentra il fenomeno del parcheggio in divieto parte da via Mosca - nella borgata Santa Lucia - che si piazza in cima alla classifica delle zone di Selargius più caotiche per quanto riguarda la sosta selvaggia, lì dove la tendenza è in primis parcheggiare sopra il marciapiede, creando disagi al passaggio di pedoni e disabili. Sosta anche davanti ai passi carrabili, negli stalli riservati ai disabili, sulle strisce pedonali, in prossimità degli incroci, in doppia fila: succede in via Istria, così come in via Sant’Olimpia, in via San Martino, via Bixio, via San Luigi, via Vienna, via San Lussorio, via Gallus e nelle centralissime via Trieste e via Roma. «C’è troppa maleducazione, serve un cambiamento di mentalità e delle abitudini», commenta il comandante della polizia locale Marco Cantori. «In tanti hanno il parcheggio interno ma lasciano l’auto in divieto per strada, senza valutare i rischi che si creano alla viabilità».

Recidivi del carroattrezzi

E fra i multati c’è qualche recidivo che durante l’anno ha accumulato diversi verbali per divieto di sosta in via Sant’Olimpia, sempre nello stesso punto. «Gli abbiamo persino fatto rimuovere l’auto con il carroattrezzi», dice Cantori, «ogni volta paga la multa, ma puntualmente commette di nuovo la stessa infrazione, nonostante la nuova segnaletica tracciata e siano stati installati i dissuasori della sosta».Sanzioni in linea con gli altri anni. «Anche se risentiamo della carenza di vigili, cerchiamo di garantire un presidio costante nelle strade». Il fenomeno resta comunque preoccupante per una città in crescita da anni, e dove diverse vie del centro storico non si prestano all’arrivo di stalli per la sosta a bordo strada.

I verbali

Poco più di 3mila multe sono scattate con il contestato autovelox della 131 dir, almeno sino ad agosto, in attesa di capire se verrà prima o poi riattivato. «I dati sulla riduzione dell’incidentalità nella strada certificano l’utilità dell’impianto in quel tratto di Statale», si limita a dire Cantori. Il tavolo tecnico alla Prefettura è già stato chiesto dal sindaco Gigi Concu, tappa decisiva per confermare o meno la presenza dell’autovelox nella 131 dir. Intanto il Comune ha già deciso come destinare parte dei proventi delle multe, quasi 300mila euro: dalla manutenzione della segnaletica stradale, al potenziamento delle attività di controllo nelle strade cittadine, sino alla messa in sicurezza della viabilità.

