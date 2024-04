Guida sarda per Bper: Cabras presidente, oggi l’incoronazione 

L’assemblea è convocata per le 9, nel quartier generale di Modena. Tutto è organizzato nei minimi dettagli. I soci di Bper banca approveranno il bilancio 2023 – utile netto a 1,52 miliardi di euro –, e poi andranno dritti al secondo punto all’ordine del giorno, il più atteso: «Nomina del consiglio d’amministrazione per il triennio 2024-2026».

E nel complesso gioco di incastri che a cadenze regolari porta al rinnovo dei vertici, sarà un sardo a ricevere il posto d’onore: salvo sorprese il ruolo di presidente del cda sarà riservato ad Antonello Cabras, indicato dalla Fondazione di Sardegna in cima a una lista di sette nomi proposti per il board del gruppo bancario dell’Emilia Romagna, di cui controlla circa il 10% dell’azionariato.

Il profilo

Settantaquattro anni, ingegnere nato a Sant’Antioco, numero uno della Fondazione dal 2013 al 2022, attualmente consigliere d’amministrazione del fondo d’investimento F2i dal solido curriculum in politica – presidente della Regione nei primi anni ‘90, sottosegretario e parlamentare con Ds, Ulivo e Pd, partito di cui è stato pure segretario regionale –, guiderà una banca che viene da un periodo «da incorniciare» perché ha già raggiunto gli obiettivi previsti per il 2025, come ha spiegato di recente l’amministratore delegato uscente Piero Luigi Montani.

I vertici

Al suo posto nel ruolo di ad per il prossimo triennio ci sarà Gianni Franco Papa, banchiere di lungo corso, con esperienza in Unicredit e già presidente di Carige, indicato dal gruppo Unipol che detiene il 19,9% delle azioni di Bper. Un manager scelto insieme a Cabras per consolidare lo status di una realtà che ha dismesso da tempo gli abiti della banca regionale per diventare il terzo istituto di credito italiano per numero di filiali e il quarto per l’attivo.

Le scelte

L’assemblea dei soci della banca sceglierà i 15 nomi del prossimo cda attingendoli dalle liste depositate dai principali azionisti.

Nell’elenco inviato dalla Fondazione di Sardegna, oltre a Cabras – che sostituirà Flavia Mazzarella -, ci sono Fulvio Solari (ex banca Imi), Gianfranco Farre (presidente del Banco di Sardegna), Delfina Pala e i consiglieri uscenti Monica Pilloni (attuale presidente della Sogaer), Elisa Valeriani e Cristiano Cincotti.

La lista presentata da Unipol, insieme a Papa, prevede anche Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo (manager, figlio di Luca), Stefano Rangone e Angela Maria Cossellu (originaria di Bitti).

Bper Banca è azionista unico del Banco di Sardegna dal 2019, anno in cui Unipol (guidata da un altro sardo, Carlo Cimbri) è entrata col 20% nel capitale. Tra le società controllate c’è anche Bibanca, che nei giorni scorsi ha approvato il bilancio del 2023 e ha eletto il nuovo consiglio d’amministrazione: nel board guidato da Mario Mariani e Vittorio Stefano Kuhn, ci sono anche i sardi Ignazio Pischedda e Angela Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA