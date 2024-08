Guida il furgone ubriaco e piomba sui pedoni in pieno centro: un morto  

MILANO. Rischia di essere incriminato per omicidio stradale l'uomo di 55 anni che ieri pomeriggio ha investito quattro persone sul marciapiede di via Boccaccio a Milano, uccidendone una. Risultato positivo al test preliminare per l'alcol, in ospedale sarà sottoposto ad approfonditi controlli. Delle quattro persone travolte, due direttamente e due forse per essere state colpite dagli altri pedoni, un 49enne non ce l'ha fatta. Dopo essere stato investito, probabilmente per primo, l'uomo ha riportato gravi traumi alla testa e agli arti e nonostante la corsa all'ospedale Niguarda di Milano non è sopravvissuto.

Grave ma non in pericolo di vita un giovane di 21 anni, ricoverato con traumi alle gambe e al torace al volto al San Raffaele, mentre hanno riportato traumi minori una donna di 21 anni e un uomo di 50. Da una prima ricostruzione è però emerso che il 55enne stesse guidando il suo furgone in via Boccaccio diretto verso il centro, quando, arrivato all'incrocio con via Giovine Italia, ha svoltato improvvisamente finendo sul marciapiede.

Morta una coppia

Una coppia di coniugi cinesi, di 58 e 66 anni, è morta ieri dopo essersi schiantati a bordo di un suv contro un pilastro che divide due negozi, all'incrocio tra via Sarpi e via Aleardi, nella Chinatown di Milano. Il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito sul marciapiede sfondando le vetrine, per poi arrestarsi violentemente sul pilastro di acciaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA