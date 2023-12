Guida e passport per i turisti 

Il Distretto culturale del Nuorese presenta la guida turistica e i i nuovi vertici, con l’ingresso di Mario Paffi come coordinatore dei progetti e attività del Distretto. Ieri mattina, nella Camera di commercio, la riunione dei referenti del Tavolo degli istituti museali per presentare la neonata pubblicazione "Guida turistica del Distretto", stampata in 10 mila copie, realizzata con il contributo della Camera di commercio e della Fondazione di Sardegna contenente diversi itinerari: naturalistici, artistici, etnoantropologici, archeologici e le realtà legate al Distretto, supportate da immagini e fotografie. Completa il tutto la cartina, un inserto staccabile e tascabile con i punti di interesse.

L’obiettivo

«È uno strumento di supporto realizzato per dare un servizio al territorio, consente al turista di orientarsi - spiega il presidente del Comitato tecnico scientifico, Antonello Menne -. Sono presenti i luoghi con breve descrizione, servizi, orari, contatti e immagini suddivisi nelle categorie di itinerario individuate, dal naturalistico all’artistico, offrendo una panoramica completa. È scritta in italiano e inglese». Un lavoro sinergico, frutto delle varie realtà impegnate sul territorio. Ne fanno parte il presidente del Distretto e della Camera di commercio, Agostino Cicalò, Antonello Menne, il responsabile del Parco museo S’Abba frisca di Dorgali e coordinatore del Tavolo dei musei Gianluca Secci, l’assessore di Nuoro Salvatore Picconi e il presidente di Confindustria Sardegna centrale Giovanni Bitti. Si aggiungono 11 professionisti del Comitato tecnico scientifico: Simone Carta, Efisio Carbone, Luca Cheri, Domenico Fumagalli, Marzia Gallus, Valeria Lai, Luigi Ledda, Letizia Marongiu, Marco Moledda, Milena Pisu, Antonello Menne. C’è anche il Dcn passport che consente di ottenere sconti e vantaggi sui biglietti nelle 39 realtà culturali del Distretto. «Sono attività su cui abbiamo investito le nostre risorse e energie - dice Cicalò -. Il Dcn è l’unico prodotto di turismo culturale della nostra Regione. Siamo contenti». Dice Paffi: «Ora lavoriamo al sito internet sui luoghi della cultura. A breve la pubblicazione del book fotografico di Gianluca Vassallo».

