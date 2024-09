Guida contromano e a 220 all’ora: inseguito e fermato 

Una fuga a 220 chilometri all’ora dopo l’ingresso contromano sulla Olbia Sassari e poi la trattativa con gli agenti della Polstrada barricato in auto. Per chiudere, i pugni e i calci ai poliziotti che stavano cercando di calmarlo. Secondo la Procura di Tempio, Francesco Modde, 34 anni, di Berchidda, incensurato, domenica sera ha perso la testa dando vita a una gara di formula Uno con le pattuglie della Polstrada e del Commissariato di Olbia. Il giovane, mai un problema nei Tribunali, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ai danni di tre poliziotti e ovviamente una raffica di violazioni del Codice della Strada. L’arresto è avvenuto intorno alle 22,30 di domenica alla fine di almeno due ore di terrore puro, soprattutto per gli altri automobilisti, sulla Quattro Corsie.

Modde, stando al capo di imputazione, entra con la sua Jeep Renegade sulla Ss 729 nel bivio di Berchidda contromano. Una pattuglia della Polstrada di Olbia lo vede e lo segue. Modde, sempre stando agli atti, entra subito in una stazione di servizio e gli agenti si palesano accendendo i lampeggianti. A quel inizia la follia, l’uomo parte a tutta velocità in direzione di Sassari. Gli agenti (coordinati dai dirigenti Inti Piras e Andrea Migliore) partono all’inseguimento. Il giovane percorre una decina di chilometri con sorpassi da brivido e punte di velocità di 220 chilometri orari. Quindi si immette in una provinciale e continua la folle corsa per evitare i controlli (Modde aveva paura delle conseguenze della prima manovra contromano e della positività all’etilometro). La Polstrada chiede il supporto di una Volante da Olbia e l’automobilista viene fermato. Si barrica in auto e quando esce distribuisce colpi agli agenti. Ieri, davanti alla giudice Federica Di Stefano, si è scusato con tutti, la pm Daniela Fiori ha chiesto e ottenuto l’obbligo di firma. Alla fine la positività all’etilometro non era eccessiva, il problema è stato il resto.

RIPRODUZIONE RISERVATA