Guida col cellulare A Napoli e Viterbo le prime sanzioni 

Al via il nuovo Codice della Strada e scattano le prime multe, in tutta Italia, che applicano le sanzioni rafforzate per chi guida ubriaco o parla al telefonino o che colpiscono chi conduce il monopattino senza casco. «Con più di tremila morti all'anno sulle strade bisogna essere seri e rigorosi» ha rivendicato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il quale ha chiesto comunque «buon senso» alle forze dell'ordine nel giorno di partenza delle norme.

Il “primato” temporale per chi è caduto sotto la tagliola delle nuove norme lo hanno forse conquistato due automobilisti di Viterbo che, poco dopo la mezzanotte, cioè appena pochi minuti dopo l’entrata in vigore del nuoco codice, sono stati fermati per guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore al 2%, oltretutto tamponando e speronando, in circostanze diverse, anche le volanti della polizia. Per loro, che hanno superato la soglia di 1,5 grammi per litro, il nuovo codice prevede una sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. È a Napoli invece le prime multe della polizia locale con il nuovo regime sono arrivata per l'uso del telefonino alla guida.

C'è poi la serie di misure sul settore dei monopattini: le nuove disposizioni prevedono da subito l'obbligo di casco e in prospettiva, quando arriveranno i decreti attuativi, la targa e l'assicurazione. Sanzioni a chi girava senza casco sul monopattino sono state segnalate ad esempio a Firenze. In questo caso la multa è stata di 50 euro. Per Assosharing tuttavia per i monopattini si tratta di norme «inapplicabili». «L'obbligo assoluto del casco appare una misura, unica in Europa, nella quale non si ravvisa una proporzione tra mezzi e fini, né tra costi e benefici, e rende estremamente difficile l'utilizzo dei monopattini in sharing, che contribuiscono grandemente al decongestionamento urbano».

