Guggeri lascia, sciolto il Consiglio 

È ufficiale: da ieri Emanuela Guggeri non è più la sindaca di Goni. Si era dimessa per evidenziare la situazione difficile in cui versa il Municipio del piccolo paese, con pochissimi dipendenti, e non ha cambiato idea. Ieri quindi, su proposta dell'assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, la Giunta regionale ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale dopo le dimissioni irrevocabili da parte di sei dei dieci consiglieri comunali.

«Occorre riprendere e definire la complessa questione del Comparto unico degli enti locali, la carenza di personale nei comuni sardi rischia di reiterare ciò che è accaduto nel Comune di Goni. La questione non è più rinviabile, chiediamo alla Giunta regionale di occuparsene il prima possibile». Lo ha detto la presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) Cal Paola Secci commentando lo scioglimento del Consiglio comunale di Goni dopo la protesta della sindaca Emanuela Guggeri che per carenza di personale, ad aprile scorso aveva scelto di dimettersi insieme ad altri consiglieri. «La sindaca oltre a svolgere il ruolo di prima cittadina si era dovuta occupare anche del settore edilizia e finanza del suo Comune. Questo non è accettabile». (red. pro.)

