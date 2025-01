Guest house e B&b in Federalberghi 

Federalberghi Nord Sardegna apre le porte al comparto extra e coinvolge nella propria rete affittacamere, guest house, b&b e case-vacanza. La new entry nella grande famiglia di Confcommercio si chiama “Welcome to Alghero”, associazione che riunisce un centinaio di soci tra servizi e accoglienza extralberghiera.«Il modo giusto di potersi scambiare le reciproche esperienze per il tentativo di crescere insieme», commenta soddisfatto Stefano Visconti, presidente Federalberghi Nord Sardegna, anticipando la volontà di aumentare ancora il numero di iscritti, rivolgendosi ai servizi e alla ristorazione. Un modo efficace per combattere l’abusivismo e costruire sinergie tra le varie offerte ricettive. «Siamo molto contenti di questo progetto – aggiunge il presidente di “Welcome to Alghero”, Gabriele Cattogno – vogliamo proseguire la nostra parte canonica di attività, offrire servizi e formazione, in questo caso andremo ad arricchire il nostro plateau, utilizzando i servizi che ci vengono messi a disposizione da Federalberghi e Confcommercio». “Welcome to Alghero” avrà un posto anche nel direttivo di Federalberghi «avremo tutta una serie di progettualità da portare avanti non solo nell'ambito territoriale e locale ma anche provinciale. Siamo pronti a questa sfida», chiude Massimo Cadeddu di Confcommercio Alghero. (c. fi.)

