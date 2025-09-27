Guerriglia tra Pro Pal e polizia a Torino 

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti oggi a Torino dove i Pro Pal, che manifestavano la propria solidarietà alla Palestina e volevano arrivare all'aeroporto di Caselle, hanno finito per scontrarsi con la polizia. Sul fronte della Sumud Flotilla, tra gli equipaggi c’è fermento: il dibattito interno ha portato a qualche defezione, mentre vanno avanti i confronti che i seicento attivisti imbarcati stanno portando avanti con i propri Paesi di origine. Verso le 20 di ieri, il nostro ministero degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato al telefono con la portavoce italiana, Maria Elena Delia, una delle più aperte alla mediazione per arrivare a uno stop della missione, mentre spagnoli e portoghesi rappresentano l’ala più irremovibile.

In piazza

«Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità», scandivano dal megafono i Pro Pal vicino a Caselle, poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere con cui sfilavano in corteo. La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni. Al termine dei tafferugli i manifestanti hanno accusato una decina di feriti; due tra gli agenti. Una cinquantina gli attivisti che sono riusciti a raggiungere l'aeroporto, per poi fermarsi vicino alle reti a bordo pista. L'obiettivo era uno stabilimento Leonardo, che ha l'ingresso poco più avanti, ma era presidiato e nessuno si è potuto avvicinare. Regolari in voli, sia in partenza che in arrivo.

Dibattito interno

Quanto a Flotilla, tra gli equipaggi ci sono anche medici, religiosi, marinai professionisti, avvocati, ingegneri navali e artisti. Hanno aderito 44 Nazioni. L’obiettivo è portare aiuti diretti a Gaza, per rompere l’assedio e aprire corridoi umanitari. Si stanno ipotizzando soluzioni alternative, come la consegna dei pacchi al Patriarcato di Gerusalemme, ma per ora si prosegue. Se l’esercito di Israele dovesse colpire una delle imbarcazioni, equivarrebbe a un attacco diretto al Paese di riferimento del natante preso di mira. La spedizione va avanti, nonostante il dialogo di ieri con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

RIPRODUZIONE RISERVATA