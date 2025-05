Guerriglia simulata, feriti veri 

La guerriglia era simulata, i feriti ci sono stati per davvero. Lo scenario è quello del Poligono interforze del Salto di Quirra, dove da qualche giorno sono in corso esercitazioni nell’ambito di Joint Stars, attività di addestramento organizzata dal ministero della Difesa. L’incidente risale a lunedì scorso. È avvenuto mentre era in corso una manifestazione di protesta (simulata) in cui le due fazioni (forze armate e facinorosi) sono entrate in contatto. La dinamica di ciò che è accaduto in quei frangenti è chiara. Un carabiniere ha riportato la frattura dell’ulna e del radio dopo essere stato raggiunto da un colpo di manganello. Gli altri quattro coinvolti nei finti scontri, militari della Guardia di finanza, se la sono cavata con ferite lievi guaribili in un paio di giorni. Un’informativa su ciò che è successo potrebbe presto arrivare alla Procura della Repubblica di Lanusei, in virtù del fatto che le lesioni subite dall’addetto ai lavori superano i trenta giorni di prognosi. Trentacinque, per l’esattezza.

A quella che viene definita la più importante esercitazione interforze della Difesa italiana, ospitata in Sardegna hanno preso parte esponenti delle forze armate provenienti da tutta Italia. Lunedì era in corso la simulazione di uno scontro tra una frangia di antimilitaristi e forze dell’ordine. A Perdasdefogu la simulazione ha avuto un inconveniente, con un rappresentante dell’Arma contuso in seguito a una manganellata accidentale che evidentemente il militare, impegnato a respingere e contenere l’azione violenta dei facinorosi, non è riuscito a evitare. Subito soccorso, è stato affidato alle cure mediche. Il bollettino medico parla di frattura dell’ulna e del radio. Ne avrà per poco più di un mese. Dall’amministrazione pubblica archiviano il caso come un normale incidente di lavoro.

Quest’anno Joint Stars non è solo simulazione di guerra, bensì la Difesa ha promosso iniziative benefiche con il progetto “Joint Stars for Charity”, subito finito nel mirino di diverse associazioni antimilitariste che l’hanno interpretata come «propaganda bellica». Al netto delle polemiche, approdate anche sui banchi della politica perché la stessa iniziativa benefica è stata patrocinata dalla Regione guidata dalla pentastellata Alessandra Todde, nei giorni scorsi sono stati raccolti 110mila euro per i piccoli pazienti dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

