Guerriglia per Ramy, arrestato un giovane 

Milano. Non si placa la tensione a Corvetto, dove per la seconda notte consecutiva si sono verificati incidenti e manifestazioni con vandalismi e roghi. Lanci di bottiglie, petardi e bombe carta. Nel quartiere periferico di Milano, il più problematico, da anni comandano degrado, abusivismo e marginalità, con manifestazioni contro le forze dell’ordine già in passato.

Da domenica c'è di nuovo subbuglio dopo la morte di Ramy Elgaml, un 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter - era il passeggero - nel fine settimana, durante un inseguimento con i carabinieri. La polizia ha arrestato un 21enne montenegrino a cui si contestano «accensione di fuochi pericolosi, getto pericoloso di cose e resistenza a pubblico ufficiale». Il giovane, che ha partecipato alle proteste insieme a una settantina di altri ragazzi, è stato portato a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida.

Dai quasi 50 video ripresi dalle forze dell'ordine, il 21enne, che non vive a Corvetto, appare tra i più facinorosi: dal sequestro del suo telefono cellulare potrebbero emergere connessioni con altri manifestanti, residenti in altri quartieri a rischio come quello di San Siro. Zone dove risiedono soprattutto magrebini ma sotto la lente ci sono anche gruppi di antagonisti.

Intanto sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale in concorso, è stato iscritto anche il carabiniere che era alla guida della macchina di servizio (oltre al 22enne tunisino che guidava lo scooter). Nel frattempo sul corpo di Ramy si attende l’autopsia, fissata per venerdì 29 novembre. La Questura è orientata a chiedere rinforzi. Non si esclude che la protesta duri per giorni.

