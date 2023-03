Guerriglia per le “vampe” di San Giuseppe  

Palermo. Azioni da guerriglia urbana eri a Palermo, per evitare i roghi di cataste di legno, accesi alla vigilia della festa di San Giuseppe. Con in volo anche un elicottero per sorvegliare la zona. Due poliziotti e un vigile del fuoco sono stati feriti dal lancio di pietre. Due i mezzi dei pompieri danneggiati, con i parabrezza distrutti dalla sassaiola scagliata da ragazzi e adulti schierati con ogni mezzo per impedire di spegnere i grandi falò. È il bilancio di circa 44 interventi delle forze dell’ordine.

Le prime fiamme sono state accese attorno alle 13 di sabato, le ultime a notte fonda. Per innescare i falò sono stati utilizzati anche 180 cassonetti della spazzatura. Tantissime le zone della città coinvolte dalla periferia, dallo Zen alla Guadagna e Bonagia al centro storico nei mercati come il Capo e Ballarò o nel quartiere Zisa. «È evidente che la vampa di San Giuseppe è una tradizione difficile da estirpare. Dal canto nostro abbiamo lavorato dall'8 marzo all’altra notte senza tregua, accanto alle forze dell'ordine per riuscire a prevenire situazioni di pericolo per le persone e per l’ambiente oltre che le infrastrutture», dice l'amministratore della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano, Girolamo Caruso. Per il ferimento dei due poliziotti sono indagati per lesioni e danneggiamenti quattro ragazzi minorenni.

RIPRODUZIONE RISERVATA