Il corteo.
05 ottobre 2025 alle 00:27

Guerriglia e scontri a Roma, imbrattata la statua di Wojtyla 

Erano in migliaia a Roma, al grido di «stop al genocidio». Per alcune ore hanno sfilato pacificamente, da Porta San Paolo a San Giovanni. Al tramonto, alcune centinaia di incappucciati si sono staccati per avvicinarsi ai palazzi istituzionali. Ci sono stati scontri con le forze dell’ordine, cassonetti in fiamme e un'auto incendiata.

Agenti, carabinieri e finanzieri, in tenuta antisommossa (41 di loro sono rimasti feriti), hanno utilizzato lacrimogeni per disperdere i manifestanti che lanciavano bottiglie di vetro e petardi. Circa duecento gli identificati per i disordini. Per la Questura appartengono a collettivi antagonisti. Undici i fermati, di cui due arrestati. Ad esprimere un «sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante le aggressioni, i lanci di oggetti e i tentativi organizzati di scontro», è stata la premier Giorgia Meloni.

Un primo gruppo di incappucciati è stato bloccato a Santa Maria Maggiore, dove è entrato in azione un mezzo idrante e i manganelli per circoscriverli in un angolo della piazza. Una donna, ferita, è stata portata via in ambulanza. L'altro spezzone è stato intercettato nella vicina via Lanza. Poi il fronte si è ricompattato sul lato di via Merulana dando vita alla guerriglia urbana. Identificati a Colle Oppio anche cinque minorenni: avevano caschi, fumogeni, bottiglie in vetro e bombolette spray. A Termini la statua di Papa Wojtyla è stata imbrattata con la scritta «fascista di m...» e il simbolo di falce e martello.

Lorenzo Piras