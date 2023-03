Guerriglia degli anarchici a Torino per Cospito 

Torino. Disordini a Torino, dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, hanno manifestato ieri pomeriggio per il caso di Alfredo Cospito, di cui il medico curante, dopo la visita in carcere, ha detto che la situazione fisica «si sta deteriorando rapidamente, anche se il fatto che abbia ripreso a prendere almeno un po' di zucchero la rende un po' meno drammatica».

Dopo il raduno in piazza Solferino, gli anarchici si sono mossi in corteo lasciando una scia di devastazione: rotti cristalli delle auto e vetrine dei negozi, divelti i cartelli stradali e i totem pubblicitari, incendiati cassonetti, lanciati grossi petardi, bombe carta, sassi e bottiglie. Nel tardo pomeriggio le forze dell'ordine sono dovute intervenire con gli idranti e i lacrimogeni nella zona del mercato di Porta Palazzo, per portare i manifestanti lontano dal centro di Torino, dopo scene da guerriglia urbana.

Il raduno degli anarchici era cominciato a metà pomeriggio in piazza Solferino, a poche centinaia di metri dal cuore della città. Ma un fitto cordone di polizia e carabinieri ha sbarrato ogni via d'accesso alle sedi delle istituzioni e alle strade del centro affollate, come ogni sabato, da migliaia di persone, torinesi e turisti.

Tra i manifestanti, a prendere la parola il veterano Pasquale Valitutti, 76 anni: «Se Cospito muore, i responsabili saranno storicamente giustiziati dagli anarchici».

