Guerriglia allo stadio: in arrivo i Daspo 

Il lancio di fumogeni, petardi e bombe carta, all’Unipol Domus domenica in occasione della partita di Cagliari-Napoli, avranno certamente delle conseguenze: sono in arrivo denunce e Daspo. Ed è filtrata la notizia anche di una tragedia sfiorata: proprio a causa dell’esplosione di una delle bombe carta, un tifoso che si trovava in Curva Nord, ha riportato una grave ferita a un piede. Portato in ospedale al Santissima Trinità, ha riportato una prognosi di trenta giorni. Ma le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori. Per questo le indagini della Polizia sono iniziate subito per individuare i diversi ultrà, anche quelli nel settore ospite, che hanno lanciato di tutto verso gli altri tifosi e in campo.

La multa

Per ora dunque le conseguenze della domenica ad alta tensione sono le due multe, con diffida, per Cagliari e Napoli. Il giudice sportivo ha punito le due società che dovranno pagare 30mila euro per i disordini. Si temeva una stangata, con la chiusura di un settore (la Curva Nord in particolare) o addirittura di tutto l’impianto. Adesso però le due tifoserie, e dunque le due società, sono a rischio: in caso di comportamenti analoghi ci saranno provvedimenti ben più pesanti.

I provvedimenti

Ma quanto accaduto domenica è oggetto di accertamenti e indagini da parte della Polizia. Gli agenti della Digos e della Scientifica stanno verificando tutte le immagini per dare un volto, e quindi un nome e cognome, a chi ha lanciato fumogeni, bombe carta e petardi. E la presenza di un ferito grave – la lesione al piede e le conseguenze per il tifoso colpito da uno degli ordigni lanciati dalla Curva Nord – potrebbe complicare le cose nel caso dovessero essere identificati gli autori dei lanci.

La ricostruzione

La ricostruzione fatta dal giudice sportivo è contenuta nel comunicato. I tifosi cagliaritani in Curva Sud hanno «lanciato tre fumogeni nel settore ospiti» (si tratta di quelli ricevuti dai sostenitori napoletani, che sono stati rimandati indietro), «aggravando così il clima di forte tensione» e portando l’arbitro La Penna a interrompere la partita per circa sei minuti. Dalla Curva Nord, sono stati lanciati in campo fumogeni assieme un petardo, che al momento dell’esplosione ha stordito in maniera leggera un vigile del fuoco. Nel secondo tempo sono stati fatti esplodere altri quattro petardi (simili a bombe carta) e due fumogeni. Il Napoli è stato punito per i suoi ultrà: oltre ai tre fumogeni, sono stati lanciati oggetti vari e alcuni seggiolini che hanno causato il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso rossoblù. Oltre all’aver esposto uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti dei cagliaritani. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA