Guerre: Toni Capuozzo domani sera a Cagliari 

Arriva domani a Cagliari per il Dorian Festival uno dei pezzi da novanta del giornalismo italiano: Toni Capuozzo, già vicedirettore di Tg5, scrittore e inviato di guerra, sarà alle 18, alla Fondazione di Sardegna (via Salvatore da Horta 2) per raccontare ai lettori e alle lettrici il suo ultimo libro “Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi” edito da Signs Publishing ma anche per confrontarsi con lo scrittore e poeta Claudio Moica e con il maestro musicista Davide Mocci sui temi legati agli ultimi conflitti in corso.

L’ingresso è gratuito ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 340 6001854 o con un messaggio alla pagina Facebook del Dorian Festival.

Dopo avere seguito conflitti in mezzo mondo, avere visto da vicino gli effetti delle guerre ed essersi interrogato a lungo sulle loro dinamiche, Toni Capuozzo firma un vero e proprio manuale per spiegare la guerra e dare risposte in questi tempi così complessi. Un libro aggiornato, principalmente rivolto ai ragazzi, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e dalle illustrazioni di Armando Miron Polacco.

