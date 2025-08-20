VaiOnline
Stampace.
21 agosto 2025 alle 00:24

“Guerre stellari”, la sfida in piazza del Carmine 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chi dice che per sfidarsi a colpi di spade laser sia necessario raggiungere una galassia lontana lontana?

Martedì sera gli allievi della scuola LudoSport di Cagliari si sono allenati in una cornice d’eccezione: piazza del Carmine, nel pieno centro del capoluogo.

«Si chiama lightsaber combat sportivo, una disciplina nata a Milano una ventina d’anni fa e poi diffusa in tutto il mondo: il network che pratica questa disciplina si chiama LudoSport» precisa Angelo Raspagliesi, fondatore e preside della scuola LudoSport Cagliari – Ordine degli Shardana. «Io ho iniziato questa disciplina a Genova; una volta arrivato in Sardegna, nel 2023 ho contribuito ad aprire la prima (e al momento unica), scuola dell’isola. Sono una quindicina le persone iscritte. Le tecniche? Sono assimilate sia dalla scherma storica che dal kendo e dalla scherma olimpionica e riadattate».

Le regole

Pur essendo a livello amatoriale, anche questa disciplina ha delle regole da seguire: «Non serve dare colpi forti, infatti bastano pochissime protezioni. Influenza del film di Lucas? Tanta; ci sono sette tecniche di combattimento come quelle dei jedi e dei sith».

«È una disciplina che unisce lo sport e la parte ludica: quindi ci divertiamo ma allo stesso tempo ci muoviamo» aggiunge Dimitris Papagiorghis. «Si basa sul rispetto dell’avversario. Basta un tocco per fare il punto e vincere lo scontro. Ci sono due giudizi: uno di stile, per come ci si muove e uno sullo scontro vero e proprio: al meglio dei tre assalti, vince chi arriva prima a tre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 