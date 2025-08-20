“Guerre stellari”, la sfida in piazza del Carmine 

Chi dice che per sfidarsi a colpi di spade laser sia necessario raggiungere una galassia lontana lontana?

Martedì sera gli allievi della scuola LudoSport di Cagliari si sono allenati in una cornice d’eccezione: piazza del Carmine, nel pieno centro del capoluogo.

«Si chiama lightsaber combat sportivo, una disciplina nata a Milano una ventina d’anni fa e poi diffusa in tutto il mondo: il network che pratica questa disciplina si chiama LudoSport» precisa Angelo Raspagliesi, fondatore e preside della scuola LudoSport Cagliari – Ordine degli Shardana. «Io ho iniziato questa disciplina a Genova; una volta arrivato in Sardegna, nel 2023 ho contribuito ad aprire la prima (e al momento unica), scuola dell’isola. Sono una quindicina le persone iscritte. Le tecniche? Sono assimilate sia dalla scherma storica che dal kendo e dalla scherma olimpionica e riadattate».

Le regole

Pur essendo a livello amatoriale, anche questa disciplina ha delle regole da seguire: «Non serve dare colpi forti, infatti bastano pochissime protezioni. Influenza del film di Lucas? Tanta; ci sono sette tecniche di combattimento come quelle dei jedi e dei sith».

«È una disciplina che unisce lo sport e la parte ludica: quindi ci divertiamo ma allo stesso tempo ci muoviamo» aggiunge Dimitris Papagiorghis. «Si basa sul rispetto dell’avversario. Basta un tocco per fare il punto e vincere lo scontro. Ci sono due giudizi: uno di stile, per come ci si muove e uno sullo scontro vero e proprio: al meglio dei tre assalti, vince chi arriva prima a tre».

