Guerre stellari (e nucleari) tra Russia e Usa: allarme al Congresso 

Washington. Scenari da guerre stellari tra Usa e Russia dopo l’allarme lanciato al Congresso per una «seria minaccia alla sicurezza nazionale», identificato dai media americani con nuove capacità nucleari di Mosca nello spazio. Capacità non ancora dispiegate ma in grado di colpire la vasta rete di satelliti statunitensi e dunque di distruggere le comunicazioni civili, il sistema di sorveglianza dallo spazio e pure la rete di comando e controllo delle operazioni militari da parte di Washington e dei suoi alleati. Senza che gli Usa dispongano di strumenti in grado di contrastare una simile eventualità, nonostante la Space Force creata nel 2019 da Donald Trump.

Mosca ha replicato negando tutto: «È un altro stratagemma della Casa Bianca per tentare, con le buone o con le cattive, di spingere il Congresso ad approvare gli aiuti a Kiev», ha accusato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Un riferimento al disegno di legge da 95 miliardi di dollari, di cui 60 per l’Ucraina, approvato in modo bipartisan dal Senato ma in stallo alla Camera, dove lo speaker Mike Johnson si rifiuta di metterlo ai voti perché privo di misure per la sicurezza al confine col Messico. «Invenzioni malevole», gli ha fatto eco il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov, punto di riferimento sul controllo degli armamenti nucleari della Russia. «Se gli Usa fanno qualsiasi tipo di affermazione, dovrebbero accompagnarla con prove», ha incalzato. È quello cui mira anche il capo della commissione Intelligence della Camera, il repubblicano moderato Mike Turner, il primo a lanciare l’allarme chiedendo a Joe Biden di declassificare le informazioni «in modo che si possa «discutere apertamente le azioni necessarie per rispondere».

