Guerra tra pizzerie: «Paura e rabbia» 

«Gli ho fatto i nomi, gli ho fatto vedere chi sono le persone». Uno degli esecutori materiali degli attentati incendiari contro le due auto dei titolari della pizzeria Kephas, pressto dagli agenti della Squadra Mobile avrebbe confessato che i raid con la diavolina sarebbero stati commissionati da Antonello Del Zompo e Alessandro Medda, proprietario e dipendente della pizzeria Caroline, entrambi finiti in carcere a Uta su ordine di custodia cautelare del gip Giuseppe Pintori nell’inchiesta per stalking, minacce e illecita concorrenza. Ma quelle dichiarazioni spontanee – ritenute non attendibili dalla difesa di Del Zompo – nei giorni scorsi non sarebbero state ripetute nell’interrogatorio preventivo che ha preceduto l’ordinanza cautelare che ha portato ai cinque ordini d’arresto: oltre ai due in carcere, per presunti reati connessi alla vicenda, sono finiti ai domiciliari anche Antonio Latucca, Gianni Cardia e Stefano Parodo.

Richiesta di riesame

Ora che gli avvocati difensori stanno lavorando all’istanza di riesame, emergono alcuni dettagli dell’inchiesta condotta dalla pm Ginevra Grilletti durata quasi cinque anni, dopo una serie innumerevole di denunce dei coniugi Piera Pinna e Rossano Murtas (titolari del Kephas, difesi dall’avvocato Edoardo Vassallo) contro i responsabili della pizzeria Caroline: entrambe lavorano in corso Vittorio Emanuele, una di fronte all’altra. Oltre ai cinque indagati destinatari di misura, ce ne sono altri tre per questioni legate alla detenzione di qualche dose di cocaina: Mattia Camba, Valentino Lai e il senegalese Abodoul Nabi Coly Sarr. In questi giorni, dopo gli arresti, ci sono state anche indagini difensive dell’avvocato Marco Lisu e dei colleghi Giuseppe Ledda, Luca Argiolas e Luciano Cau per ricostruire la vicenda e portare, eventualmente, nuovi elementi davanti al Tribunale del Riesame che dovrà decidere se confermare, riformare e annullare l’ordinanza cautelare.

La reazione

«Quante lacrime, quante notti insonni, abbiamo sopportato di tutto. Paura, dolore, rabbia, tristezza, solitudine, resilenza, il voltafaccia di persone che ritenevi amici , sconforto. Ma oggi una piccola battaglia l’abbiamo vinta». Piera Pinna ha affidato ai social il suo pensiero dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare che ha portato in carcere alcuni responsabili della pizzeria Caroline. La commerciante ha voluto ringraziare le forze dell’ordine. Per il momento non arrivano commenti dal fronte opposto, nemmeno attraverso i legali. Ma nel frattempo sembra emergere che, anche la famiglia Del Zompo, abbia presentato nel corso degli anni alcune denunce.

RIPRODUZIONE RISERVATA