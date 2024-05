Guerra tra Macchiavello e Marras 

A poche ore dalla presentazione delle liste per le Comunali, irrompono le clamorose dimissioni di Guglielmo Macchiavello da assessore e da segretario cittadino del Psd’Az. Comunica che lascia gli incarichi con una lettera durissima al segretario nazionale Christian Solinas, ai dirigenti locali e al consigliere regionale Alfonso Marras, candidato alla carica di sindaco. «Nonostante il grande dispendio di energie profuso nella scorsa campagna elettorale a favore di Marras – scrive l’ex segretario – esiste un "problema Macchiavello". Considerate inderogabili da questo momento le mie dimissioni da segretario e dalla Giunta».

Lo sfogo

Nella lettera inviata al sindaco Casula e all’esecutivo, Macchiavello fa la storia del lavoro di composizione della lista, comprese le bocciature da parte di Marras dei candidati sardisti. «Si proponeva inoltre che il progetto “Condotte”, potesse diventare l'elemento innovativo come strumento di sviluppo economico della città», scrive. Marras ha risposto che il sottoscritto non poteva essere candidato perché erano stati messi veti e che il progetto di Condotte non era da prendere in considerazione».

La replica

Alfonso Marras replica seccamente. «Prendo atto delle dimissioni di Macchiavello – afferma – e la sua decisione mi trova completamente d’accordo, confermando di aver agito nel senso giusto e coerentemente con l’opinione e la volontà dei bosani. La mia idea è quella di proporre una ventata di novità, trasparenza, positività e cambiamento. Gli ho comunicato l’impossibilità di inserire il suo nome in lista, proponendo valide alternative di sardisti come Daniela Brundu e Carlo Deidda. Il segretario per ragioni personali, ha deciso invece che il partito di cui il sottoscritto è attualmente unico esponente in Consiglio regionale non potesse garantire il sostegno e la presenza all’interno della lista da me guidata. Per questi motivi – precisa – si è deciso di non candidarlo e di non inserire il suo nome in una possibile giunta, della quale faranno parte esclusivamente i candidati che riceveranno i voti, gli unici deputati a decidere».

Le altre squadre

Negli altri schieramenti, lista chiusa per Giuseppe Ibba e candidati già al lavoro. «Non ci interessano le beghe – osserva Angelo Masala – lavoriamo per il bene della città, che si trova in una situazione disastrosa». Nel Campo largo tutto top secret sul candidati e sindaco. «Non anticipiamo nulla, stamattina presenteremo la lista» dice Carlo Solinas

RIPRODUZIONE RISERVATA